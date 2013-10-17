Регіонал: вільна Тимошенко не потрібна Яценюку

Зокрема, на думку народного депутата від фракції ПР Володимира Сальда, яку він висловив в ефірі телеканалу ТВі, вільна Тимошенко складе серйозну конкуренцію очільнику парламентської фракції "Батьківщини" Арсенію Яценюку, пише Gazeta.ua.

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"На сьогоднішній день складається враження, що опозиціонерам краще, щоб вона була в ув'язненні. Бо якщо вона вийде на свободу, з'являється серйозний конкурент для реального керівника опозиції Арсенія Яценюка в особі формального лідера Юлії Тимошенко", – пояснив Сальдо.

Він також наголосив, що якщо Тимошенко випустять на лікування до Німеччини, це стане першим подібним випадком в історії звільнень ув'язнених в Україні.

"Це вперше в Україні може бути надана можливість в'язневі виїхати за кордон на лікування. Таких прецедентів не було", - зазначив "регіонал".

Нардеп, крім того, запевнив, що місія Кокса і Кваснєвського не наполягає на помилуванні Тимошенко.

"Вони наполягають на вирішенні питання, яке стосується пані Тимошенко", - зауважив Сальдо.