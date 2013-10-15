Європарламент ще на місяць продовжив роботу місії Кокса-Квасневського

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Европарламента Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса і Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього міністра МВС Юрія Луценка.

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Місія Європарламенту діє з червня 2012 року.

У квітні Європарламент продовжив роботу місії до вересня 2013 року.