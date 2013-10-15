Європарламент ще на місяць продовжив роботу місії Кокса-Квасневського
19:16, 15 жовтня 2013Політика
595 0
Європейський парламент ухвалив рішення продовжити до середини листопада роботу Наглядової місії Пета Кокса і Олександра Квасневського в Україні.
Президент Європарламенту Мартін Шульц
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц.
Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Европарламента Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса і Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього міністра МВС Юрія Луценка.
Читайте також: Квасневський упевнений, що найближчим часом питання Тимошенко вирішиться
Місія Європарламенту діє з червня 2012 року.
У квітні Європарламент продовжив роботу місії до вересня 2013 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter