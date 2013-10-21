Земан закликав Януковича розібратись з проблемами чеських бізнесменів в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Януковичем у Києві.

Чеський Президент зазначив, що приїхав до Києва з великою бізнес-делегацією, яка налічує більше 140 осіб.

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Він сказав, що чеський бізнес приїхав вивчати можливості співпраці, в тому числі і в інвестиційній сфері.

За словами Земана, переважна більшість спільних проектів реалізується успішно, але є деякі проблеми, і тому він радий, що в Україні сформовано “комісію Арбузова”, яка буде слідкувати за інвестиційним кліматом.

Президент Чехії передав Януковичу документ на дві сторінки з проблемними випадками чеських бізнесменів і попросив особисто розібратись.