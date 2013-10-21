Янукович та президент Чехії говорять "віч-на-віч"

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора Януковича та Президента Республіки Чехія Мілоша Земана, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, під час церемонії пролунали Державні гімни України та Республіки Чехія. Президенти обійшли стрій воїнів Почесної варти. Церемонія завершилася представленням офіційних делегацій двох країн.

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Після цього розпочалася зустріч Януковича та Земана у форматі «віч-на-віч».

Як повідомляв УНІАН, під час переговорів верховні представники держав обговорять політичні та економічні питання, включаючи розвиток програми Східне партнерство. Президент Чехії має намір обговорити і питання утримання у в'язниці екс-прем'єра України Юлії Тимошенко.