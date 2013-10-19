Президент Чехії підтримає зближення Києва з ЄС
Президент Чехії Мілош Земан під час майбутнього робочого візиту до України має намір підтримати зближення Києва з Європейським Союзом.
Як повідомляє Чеське інформагентство ЧТК, глава Чехії відправиться з триденним візитом до України у неділю ввечері, пише РІА Новости.
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"Ключовим пунктом візиту стане зустріч Мілоша Земана з президентом України Віктором Януковичем.
Крім двосторонніх контактів важливим питанням у переговорах буде Східне партнерство і європейські устремління України напередодні ключового саміту у Вільнюсі", - сказав керівник управління зовнішньої політики канцелярії президента Чехії Гинек Кмонічек.
За словами Кмонічка, Земан має намір також обговорити з Януковичем ситуацію з ув'язненою Юлією Тимошенко.
Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства», який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі.