Президент Чехії підтримає зближення Києва з ЄС

Як повідомляє Чеське інформагентство ЧТК, глава Чехії відправиться з триденним візитом до України у неділю ввечері, пише РІА Новости.

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"Ключовим пунктом візиту стане зустріч Мілоша Земана з президентом України Віктором Януковичем.

Крім двосторонніх контактів важливим питанням у переговорах буде Східне партнерство і європейські устремління України напередодні ключового саміту у Вільнюсі", - сказав керівник управління зовнішньої політики канцелярії президента Чехії Гинек Кмонічек.

За словами Кмонічка, Земан має намір також обговорити з Януковичем ситуацію з ув'язненою Юлією Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом на саміті «Східного партнерства», який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі.