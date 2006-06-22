Українські зірки шоу-бізнесу ухиляються від податків

З українських естрадних зірок більше всіх податків заплатив Ян Табачник.

Про це повідомив сьогодні заступник голови ДПА Сергій Лєкарь.

За його словами, Ян Табачник, на відміну від інших артистів, не користується спрощеною системою оподаткування і платить по звичайній схемі. У той же час багато зірок українського шоу-бізнесу ухиляються від сплати податків. "Отримуючи за один виступ від 25 до 100 тис. грн, а в деяких випадках і значно більше, вони декларують річний дохід в сумі 100-200 тис. грн.

РБК-Украина

Думаю, що у них, як людей публічних, має бути більше громадянської свідомості і відповідальності" - сказав С.Лєкарь.