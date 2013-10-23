ЗМІ: Маркова хочуть звинуватити у фальсифікації виборів

З власних джерел у МВС з'ясували , що слідчий з Київського главку УВС, який веде слідство про напад екс-депутата Ігоря Маркова на учасника демонстрації під Одеської ОДА Віталія Безду, займається ще й розслідуванням справи про фальсифікації голосування на 133 -му виборчому окрузі в Одесі. За результатами голосування тут Марков і став на кілька місяців народним депутатом, пише "Сегодня".

«Не виключено, що знову відкрите кримінальне провадження за фактом подій 6-річної давності і арешт в його рамках були лише приводом. Превентивним заходом, для того, щоб політик не зник за кордоном. Нанесення тілесних ушкоджень дає формальний привід залишити його під вартою на час слідства. Впевнений: головна справа - саме фальсифікації на виборчій дільниці», - розповіло джерело у правоохоронних органах.

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Нагадаємо, Вищий адміністративний суд України 12 вересня виніс рішення за позовом екс-нардепа Юрія Кармазіна, якою фактично позбавив Ігоря Маркова депутатських повноважень. Кармазін в якості підтвердження своїх позовних вимог доклав лист головного слідчого управління МВС України про фальсифікацію на виборах народних депутатів 28 жовтня 2012 з більш ніж 6 тисячами підписів на користь Маркова.

Сьогодні вночі близько 500 прихильників екс-нардепа влаштували штурм обласного управління міліції в Одесі, а вранці Маркова відправили до Києва рейсовим літаком "Одеса- Бориспіль".