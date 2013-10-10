Екс-депутата Маркова викликають на допит у МВС

Ігоря Маркова, колишнього народного депутата і лідера партії "Родина", викликали на допит до Міністерства внутрішніх справ, повідомляється на офіційному сайті політика.

«Ви знаєте, влада не виявилася оригінальною. Три дні тому я оголосив про створення нового політичного проекту, в основі якого буде євразійська ідеологія. Ми отримали величезну кількість дзвінків, слів підтримки з усієї країни, людей, які готові брати участь, партій, які готові вливатися в наш новий проект. І ось через три дні я отримую повістку на допит до слідчого», - йдеться в повідомленні.

Марков зазначив, що "залякати його таким чином не вдасться".

Як повідомляв УНІАН , Вищий адміністративний суд України задовольнив позов екс -депутата Юрія Кармазіна щодо скасування постанови Центральної виборчої комісії про реєстрацію Ігоря Маркова народним депутатом України .

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30 серпня троє позивачів, серед яких колишній народний депутат Юрій Кармазін, звернулися до Вищого адміністративного суду з позовною заявою до Центральної виборчої комісії, в якій прохають, зокрема: визнати недостовірними результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 133 (Одеса) та скасувати постанову ЦВК про реєстрацію обраним народним депутатом по одномандатному виборчому округу № 133 Маркова.

Також у позові містилася вимога зобов'язати ЦВК «вчинити дії щодо організації підготовки і проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 133». Позивачі стверджували, що результати парламентських виборів в окрузі № 133 було сфальсифіковано.

Довідка УНІАН. У жовтні 2012 року Ігор Марков - лідер партії «Родина» і заступник голови Одеської облради Олексій Гончаренко (Партія регіонів) балотувалися до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу № 133 у Київському районі Одеси. Марков отримав перемогу, набравши 26,6% голосів виборців. Гончаренко був на другому місці, набравши 20,46 % голосів. Всього Марков набрав 22349 голосів, а Гончаренко - 17189. Різниця між ними склала 5160 голосів.