Маркову не давали пити, спати і ходити в туалет - адвокат

Колишнього народного депутата, лідера партії "Родіна" Ігоря Маркова затримали безпідставно, вважає його адвокат Олександр Казарновський.

За словами адвоката, слідчий вчора особисто приходив до Маркова додому з повісткою, щоб викликати на допит як свідка. Екс-депутат спочатку відмовився йти в міліцію через поганий стан здоров'я - у нього була температура 39. Однак слідчий наполіг, тому Марков з'явився у відділення. Там Маркову оголосили, що він затриманий, і наділи наручники, пише "Сегодня".

За словами захисника, Маркову не давали пити, відмовляли в передачі продуктів від родичів, перешкоджали навіть походу в туалет, не давали спати і відмовлялися викликати швидку.

Таке затримання Маркова його адвокат назвав тортурами.

"Ми збираємося оскаржити арешт в Апеляційному суді Києва (якщо Печерський райсуд визначить запобіжний захід у вигляді арешту)", - сказав Казарновський.

За словами захисника, зараз Маркову загрожує до 7 років ув'язнення. Однак термін давності за статтею про хуліганство, скоєне групою осіб (її серед інших інкримінують екс-депутату) вже закінчився.

Нагадаємо, сьогодні вночі 500 прихильників Ігоря Маркова штурмували обласне управління міліції, вимагаючи відпустити його. Дружина екс-депутата Інна перекрила своєю машиною виїзд з будівлі. Рано вранці Маркова доставили в Київ на літаку в супроводі бійців «Сокола». Депутата підозрюють у хуліганстві: у 2007 році під час мітингу біля будівлі Одеської облдержадміністрації він нібито організував побиття і сам бив мітингувальників. Також, ходять чутки про те, що Маркову можуть інкримінувати фальсифікацію виборів.