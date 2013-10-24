Комісія з помилування не розглядатиме питання Тимошенко - регіонал

Про це повідомив народний депутат України, член парламентської фракції Партії Регіонів Володимир Олійник.

За його словами, повторно розглядати питання про помилування Юлії Тимошенко у комісії немає ніяких підстав. Парламентарій також зазначив, що законодавство не даремно передбачає необхідність відбуття половини терміну ув'язнення, «інакше будь-якого злочинця можна буде помилувати відразу після вироку суду».

Він заявив, що представники більшості вчора запропонували колегам з опозиції припинити ігри навколо питання помилування Тимошенко, і замість цього винести на розгляд у сесійній залі законопроект про можливість лікування засуджених за кордоном.

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Володимир Олійник зазначив, що, по-перше, не тільки одна Юлія Тимошенко, а дуже багато засуджених українців, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, розраховують на помилування. Він також додав, що предметом розгляду профільної комісії є помилування, «але не помилування заради лікування».

Народний депутат повідомив, що небажання вносити до порядку денного Верховної Ради законопроект про лікування засуджених за кордоном є свідченням того, що нинішня опозиція не зацікавлена ​​ні у вирішенні питання про долю свого лідера, ні в європейській інтеграції України.

«Наші опоненти сьогодні перестали бути опозицією до влади і стали опозицією до народу і до Європи. Побачити на волі Юлію Тимошенко їм просто невигідно, їм вигідно зірвати саміт у Вільнюсі, оскільки у разі підписання Угоди про асоціацію Україна отримає міжнародну підтримку і визнання. Це підтвердить, що влада не говорила, а працювала. Їм це не потрібно, для них це - поразка», - вважає він.