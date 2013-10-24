Януковича з початку року 53 рази просили помилувати Тимошенко

11:39, 24 жовтня 2013
Політика
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З початку року до Адміністрації Президента надійшло 53 клопотання про помилування колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Помилувати Тимошенко просили вже 53 рази

«За інформацією Управління з питань помилування Адміністрації Президента України, з 1 січня по 20 жовтня 2013 року до Адміністрації Президента України надійшло 1584 клопотання про помилування 1326 засуджених. Серед них – 53 клопотання про помилування колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко. За цей час було прийнято рішення про помилування 8 засуджених», – повідомляє видання Тиждень.ua.

Нагадаємо, спостерігачі Європарламенту Патрік Кокс та Алєксандр Квасневський звернулися до Президента України Віктора Януковича з прохання про помилування Тимошенко.

За словами члена Комісії при Президентові у питаннях помилування, народного депутата від Партії регіонів Сергія Гриневецького, питання звільнення Тимошенко на підставі клопотання Кокса та Квасневськогоможе вирішитися на найближчому засіданні комісії 24 жовтня.

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