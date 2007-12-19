Турчинов не боїться заходити у кабінет Азарова

Сьогодні уряд уточнить функціональні обов`язки віце-прем`єрів і міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні журналістам біля Кабінету міністрів.

«Сьогодні будуть закріплені посадові обов`язки за віце-прем`єрами, більш конкретні завдання одержать міністри. Ми налаштовані вже до кінця року показати наші пріоритети і зробити перші кроки», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Віце-прем`єр повідомив, що взяв сьогодні з собою «портфель більший, ніж звичайно», пояснивши це великим обсягом роботи у зв`язку з початком своєї діяльності заступника глави уряду.

«Особистих речей я поки що не взяв», - уточнив він.

У свою чергу, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ висловив надію, що вже сьогодні уряд України почне працювати «в нормальному, спокійному режимі». «Я сподіваюся, що не буде жодних проблем, які новий уряд на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО не зможе вирішити в нашій державі», - сказав він.

Перший віце-прем`єр зазначив, що у нього немає забобонів у зв`язку з тим, що він працюватиме в кабінеті свого попередника Миколи АЗАРОВА.

«Я вважаю, що кабінет – це таке технічне забезпечення для виконання завдань і функцій. Я не бачу жодних проблем, хто до мене сидів у цьому кабінеті або хто в ньому сидітиме після мене», - сказав він.