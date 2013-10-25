Тимошенко про своє звільнення: команда підтримає лише закон, узгоджений з лідерами ЄС

Про це йдеться в її листі, який зачитав депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі "Шустер Live", пише Українська правда.

Далі текст листа Тимошенко, який був озвучений в ефірі:

"Для всіх представників влади, які намагаються організувати провокації навколо мого імені, заявляю, що я ніколи, чуєте, ніколи, не висувала будь-яких умов або вимог щодо моєї долі місії президентів Кокса-Кваснєвського і ніколи цього робити не буду.

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Вважаю, що та підтримка, та унікальна боротьба, яку веде світова демократична спільнота за моє звільнення, є для мене божим благословенням, актом доброї волі, прикладом безпрецедентної моральності та гуманності.

Світові лідери ніколи нікому нічим не зобов’язані. Як я можу ставити їм якісь вимоги або з чимось не погоджуватися щодо умов мого звільнення?

Припиніть всі провокації і провокативні розмови.

Я заявляю, що заради підписання Угоди про асоціацію я без будь-якого обговорення завжди з вдячністю приймала всі, підкреслюю, всі пропозиції місії президентів Кокса-Кваснєвського, узгоджені з лідерами ЄС, щодо мого звільнення, і надалі заради європейського майбутнього моєї країни я буду приймати всі їхні пропозиції, якими б важкими вони для мене не були.

Якщо місія президентів Кокса-Кваснєвського прийме рішення відмовитися від процедури мого помилування та вирішить, що необхідно перейти до прийняття закону в Верховній Раді щодо мого звільнення, то наша команда проголосує лише за той варіант законопроекту, який буде повністю узгоджений з місією лідерів ЄС".

Цей лист Тимошенко передала через свого адвоката.