Тимошенко про своє звільнення: команда підтримає лише закон, узгоджений з лідерами ЄС
Екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що її команда підтримає лише той закон щодо її звільнення, який буде узгоджено з лідерами Євросоюзу.
Про це йдеться в її листі, який зачитав депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв в ефірі "Шустер Live", пише Українська правда.
Далі текст листа Тимошенко, який був озвучений в ефірі:
"Для всіх представників влади, які намагаються організувати провокації навколо мого імені, заявляю, що я ніколи, чуєте, ніколи, не висувала будь-яких умов або вимог щодо моєї долі місії президентів Кокса-Кваснєвського і ніколи цього робити не буду.
На тему: ЄС підпише угоду з Україною після вирішення питання Тимошенко
Вважаю, що та підтримка, та унікальна боротьба, яку веде світова демократична спільнота за моє звільнення, є для мене божим благословенням, актом доброї волі, прикладом безпрецедентної моральності та гуманності.
Світові лідери ніколи нікому нічим не зобов’язані. Як я можу ставити їм якісь вимоги або з чимось не погоджуватися щодо умов мого звільнення?
Припиніть всі провокації і провокативні розмови.
Я заявляю, що заради підписання Угоди про асоціацію я без будь-якого обговорення завжди з вдячністю приймала всі, підкреслюю, всі пропозиції місії президентів Кокса-Кваснєвського, узгоджені з лідерами ЄС, щодо мого звільнення, і надалі заради європейського майбутнього моєї країни я буду приймати всі їхні пропозиції, якими б важкими вони для мене не були.
Якщо місія президентів Кокса-Кваснєвського прийме рішення відмовитися від процедури мого помилування та вирішить, що необхідно перейти до прийняття закону в Верховній Раді щодо мого звільнення, то наша команда проголосує лише за той варіант законопроекту, який буде повністю узгоджений з місією лідерів ЄС".
Цей лист Тимошенко передала через свого адвоката.