Комуністи і регіонали торгуються за Богатирьову

Фракція Партії регіонів продовжує переговори з фракцією комуністів про висунення свого представника - Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив депутат фракції Партії регіонів Олександр СТОЯН.

«Зараз змінилася ситуація, й ми ведемо переговори про висунення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ. Але фракція комуністів висунула низку умов», - сказав О.СТОЯН.

Депутат підкреслив, що фракція Партії регіонів розраховує на компроміс зі своїми партнерами. «Є варіант інший. Навіть якщо комуністи не погодяться, ми все одно зможемо провести Р.БОГАТИРЬОВУ на посаду першого віце-спікера. Але ми не хочемо конфлікту з нашими партнерами», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше на посаду першого заступника голови Верховної Ради від опозиції висувалася кандидатура Адама МАРТИНЮКА від фракції комуністів. Партія регіонів неодноразово заявляла про намір підтримати цю кандидатуру, але після формування нового складу уряду про перехід в опозицію оголосила тільки Партія регіонів. Зараз опозиція розглядає можливість висунення Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду першого віце-спікера, але фракція комуністів заявляє про готовність відмовитися від цієї посади в обмін на додаткові парламентські комітети.