Учасники коаліції поділили парламентські комітети

БЮТ, "Наша Україна" та СПУ, які оголосили про створення демократичної коаліції, узгодили між собою розподіл керівних посад у парламенті і комітетів Верховної Ради України.

Як повідомив журналістам член фракції БЮТ Сергій ПОЛІЩУК, відповідно до угоди про розподіл сфер відповідальності, право на посаду голови парламенту має “Наша Україна”, на посаду першого заступника голови ВР – БЮТ, заступника голови ВР – опозиція.

Також, згідно з угодою, представники БЮТ очолять такі парламентські комітети:

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

Комітет ВР з питань будівництва і житлово-комунального господарства;

Комітет ВР з питань транспорту, і зв`язку;

Комітет ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування;

Комітет ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

Комітет ВР з питань культури і духовності;

Комітет ВР з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму;

Комітет ВР з питань науки і освіти;

Комітет ВР з питань правової політики;

Комітет ВР з питань свободи слова та інформації;

Комітет ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів;

Комітет ВР з питань соціальної політики та праці;

Комітет ВР з питань промислової політики і підприємництва;

Соціалісти очолять:

Комітет ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

Комітет ВР у закордонних справах.

Комітет ВР з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій;

Представники «Нашої України» очолять:

Комітет ВР з питань аграрної політики та земельних відносин;

Комітет ВР з питань бюджету;

Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони;

Комітет ВР з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства.

Комітет ВР з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

Комітет ВР з питань європейської інтеграції;

Комітет ВР з питань фінансів і банківської діяльності;

Комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Згідно з угодою, Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації та Рахункову палату очолять представники опозиції.

Також опозиції буде віддано всі посади перших заступників голів комітетів.