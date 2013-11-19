У ПР заявляють про політичну волю Януковича для позитивного результату у Вільнюсі

Про це заявила народний депутат, член парламентської фракції ПР Ганна Герман, виступаючи у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

Ганна Герман акцентувала увагу на тому, що на парламентаріях лежить відповідальність за період часу, який іще залишився до вільнюського саміту. «І ціна питання відома. Так само як відома ціна відповіді на це питання. Ми знаємо, скільки буде коштувати Україні позитивне вирішення цього питання, і ми знаємо, яку ціну заплатимо за негативну відповідь. Ми всі це знаємо й усвідомлюємо. Переконана, ніхто у цій залі не бажає Україні зла. Попри політичну строкатість нинішнього складу Верховної Ради, у своїй переважній більшості парламент налаштований патріотично. Щоправда, цей патріотизм кожен розуміє по-своєму. Але, думаю, так чи інакше всі мислять категоріями достатньо державницькими. Всі без винятку: і ті, хто вважає, що зближення з ЄС зашкодить економіці України, і ті, хто переконаний, що євростандарти - єдиний шанс для того, щоб економіка нашої країни ставала все більш конкурентною. На щастя, «п’ята колона» з числа так званого українського вибору марширує поза цим парламентом», - сказала народний депутат.

«Виникає питання: чому ж за лічені дні, які відділяють нас від вільнюського саміту, ми не можемо об’єднати свої зусилля, щоб досягти прогресу на євроінтеграційному напрямку? Відповідь відома - опозиції вигідно, щоб влада провалила підписання Угоди про асоціацію. Бо тоді опозиція, як їй здається, перехопить у влади ініціативу і, таким чином, забезпечить собі перемогу у 2015 році. Саме таке помилкове переконання опозиції і було причиною тих 500 поправок, які вона внесла в один з євроінтеграційних законів. Саме це є причиною того, що опозиційні емісари їздять по всіх європейських столицях і нашіптують лідерам Європи: не підписуйте угоду, бо, мовляв, Україна до цього не готова. Саме це є причиною того, що лідери опозиції звертаються до МВФ і просять не давати Україні кредитів. Саме це і є причиною того, що представник «УДАРу» (Валерій Пацкан – Ред.) вчора, коли на робочій групі з напрацювання законопроекту щодо лікування ув’язнених була досягнута згода, раптом вискочив, як Пилип з конопель, із якимись своїми поправками і повністю зруйнував цю злагоду», - звернула увагу політик.

«Мені дуже шкода, що опозиція не розуміє: якщо Україна втратить сьогодні час, то в цьому не буде переможців. Бо немає перемоги там, де немає держави. Опозиція повинна забути про вибори, про власні політичні амбіції, про те, хто більше використає від підписання чи непідписання цієї багатостраждальної угоди», - наголосила вона.

«У Президента є політична воля забезпечити позитивний результат у Вільнюсі на вигідних для України умовах. Така політична воля є у нас, у парламентської більшості. Я вірю, є вона і в частини наших опонентів. І найголовніше – така воля є у більшості нашого народу. Останні соціологічні дослідження свідчать: понад 60% громадян України «за» євроінтеграційний вибір, у тому числі – 50% мешканців сходу і півдня країни», - зауважила Ганна Герман.