У Києві триває Євромайдан без Кличка - йому не дали посадити літак

Як передає кореспондент УНІАН, серед присутніх - Юрій Луценко, Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок, Ірина Геращенко, донька Юлії Тимошенко Євгенія.

На мітингу немає голови партії “УДАР” Віталія Кличка. За деякими даними, він повертався із США з дня народження доньки, але начебто через погодні умови літаку, в якому він перебував, не дозволили посадку в Києві.

За інформацією прес-службі партії «УДАР», літак сів в іншому місті, і зараз Кличко їде автомобілем, щоб взяти участь у мітингу у столиці. У ході на підтримку євроінтеграції взяв участь його брат Володимир Кличко, який пройшов разом з мітингувальниками Хрещатиком і виступив на Європейській площі.

Першою на мітингу виступає донька екс-прем`єр-міністра.