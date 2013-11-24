Беркут зніс намет на Європейській площі - ЗМІ

Беркут зніс намет, з якого мало розпочатися наметове містечко. Намет був приймальнею депутата. Виконавши свою роботу, під крики "Ганьба!" силовики пішли геть, пише "Сегодня".

За словами джерела, близького до організаторів мітингу, вночі очікується підвезення великої кількості наметів.

Тим часом, до Європейської площі зміг дістатися і виступити Віталій Кличко, повідомляє прес-служба партії "УДАР" . Він закликав українців щодня збиратися на Майдані.

«Ми не повинні розходитися, ми зібралися тут на Європейській площі, щоб продемонструвати владі волю українців. Україна має бути в Європі», - зазначив Віталій Кличко.

Коментуючи всі перешкоди, які йому робила влада, щоб він не потрапив на Європейську площу в Києві, Кличко сказав: «Коли немає одного Кличка - допоможе інший. У першій половині дня тут був мій брат, який пройшов з колоною до Європейської площі і виступив на мітингу. Потім доїхав я».

Віталій Кличко повідомив, що перешкоди він зустрічав також при проходженні паспортного контролю в Кривому Розі, де сів його літак, який не прийняли в аеропортах Києва. «Я, як народний депутат, маю дипломатичний паспорт, який я і пред'явив при перетині кордону. Мене намагалися тримати деякий час, посилаючись на те, що я повинен пройти перевірку. Хоча власники дипломатичного паспорта такій перевірці не підлягають», - сказав журналістам Віталій Кличко.