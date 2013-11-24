Кличко замість Києва приземлився у Кривому Розі - прес-служба

Про це повідомив сайт партії УДАР.

За словами Кличка, крім того, що його літак відмовилися приймати Бориспіль і Жуляни, дорогою з Кривого Рогу до Києва його автомобіль постійно зупиняли.

Діставшись Києва, лідер «УДАРу» виступив на Євромайдані, де запевнив, що опозиція за підтримки небайдужих громадян зробить все, аби Україна стала частиною Євросоюзу.

"Кожен з нас повинен мати шанс. Українці не будуть терпіти, коли у них забирають надію", - сказав Кличко.

Лідер «УДАРу» закликав усіх приєднуватися до Євромайдану, який не розходитиметься до проведення саміту у Вільнюсі.