У Черкасах міліція не дала мітингувальникам встановити намети (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці демонтували один намет, який встигли встановити активісти. На учасників акції склали адміністративні протоколи про правопорушення.

Також, як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації партії «Батьківщина», працівники ДАІ перешкоджають виїзду з Черкас автобусів з активістами у Київ на Євромайдан. Крім того, за словами кандидата в депутати від опозиції Миколи Булатецького, "співробітники ДАІ на платній стоянці зняли державні номерні знаки з мого автомобіля, чим заблокували мій виїзд на Київ".

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Водночас, ДАІ ще 22 листопада поширила офіційну заяву про відсутність перешкод рухові автобусів з боку її працівників.

"На деяких Інтернет - сайтах з’явилася інформація щодо перешкоджання з боку ДАІ руху автобусів, які прямують у Київ на акцію в підтримку євроінтеграційного курсу. Державтоінспекція України повідомляє, що жодного випадку перешкоджання руху автобусів, які слідують у напрямку столиці, не було", - сказано в повідомленні.