У Харкові люди прийшли на Євромайдан у медичних масках через оголошений карантин

Як передає кореспондент УНІАН, на площа Свободи навпроти Будинку Рад зібралися понад 100 людей. Більшість з них одягнені в медичні маски, у декого на масках є написи “ГЕПАтиту бій”, “ГЕПОгрип не пройде”.

Люди тримають національні прапори, прапори Європейського Союзу та стрічки із символікою України і ЄС, а також скандують: “Україна — це Європа!”.

Активісти Євромайдану збирають підписи, якими уповноважують Президента України Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті.

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Один із учасників акції Дмитро Пилипець зауважив, що Харківський Євромайдан вийшов у медичних масках, тому що міська влада оголосила карантин через нібито поширення грипу та ГРВІ. При цьому він дуже скептично оцінив таке рішення міської влади.

“Чому маски? Тому що Кернес (мер Харкова Геннадій Кернес - УНІАН) сказав, що в Харкові вирує епідемія грипу. Тому ми вирішили захиститися від Кернеса, одягнувши маски. Ми не хочемо, щоб він нас заразив своєю інфекцією. Я не знаю, яка вона в нього...”, - сказав Пилипець.

Він висловив переконання, що рішення про обмеження масових заходів через поширення ГРВІ незаконне і припустив, що воно буде оскаржене в судовому порядку.

“Сьогодні шановний цар Кернес прийняв рішення чергове незаконне про обмеження права на мирні збори, яке він абсолютно не мав права приймати, тому що будь-яке обмеження має право приймати тільки суд. Судової заборони цих зборів немає. Це спонтанні збори. Люди протестують проти скасування руху до Європи. Кернес перевищив свої повноваження. І я думаю, що його рішення обов’язково буде оскаржене в судовому порядку”, - наголосив Пилипець.

Активіст додав, що Харківський Євромайдан буде збиратися щодня до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Харківської міської ради з посиланням на в. о. начальника Харківського міського управління Головного управління СЕС в Харківській області Миколу Чигрінця повідомила, що у місті минулого тижня захворюваність на ГРЗ зросла та 11,4%. Епідпоріг перевищено майже вдвічі в Київському, Ленінському, Жовтневому та Орджонікідзевському районах.

У зв’язку з цим міське управління СЕС звернулося з поданням до Харківського міського голови і міської ради з проханням прийняти рішення про обмеження проведення масових заходів.

Було прийнято рішення обмежити проведення всіх масових заходів, у тому числі й шкільних, а в лікувальних установах - ввести карантин.