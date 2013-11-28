Президент Румунії назвав "дурістю" ідею тристоронніх переговорів ЄС-Україна-Росія

18:51, 28 листопада 2013
Політика
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Президент Румунії Троян Басеску назвав “дурістю” ідею про проведення переговорів у форматі ЄС-Україна-Росія, однак висловив сподівання, що Президент Віктор Янукович підпише Угоду про асоціацію на саміті 29 листопада.

Троян Басеску

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання фракції Народної партії у Європарламенті, яке відбувається у Вільнюсі.

“Давайте сподіватися до останнього моменту, бо підписання угоди Україною є головною метою саміту. Подивимось, що Президент Янукович вирішить зрештою”, - сказав Президент Румунії.

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“Президент Янукович може вирішити просувати свою країну на Захід, або піти у напрямку євразійської організації. Але наскільки я знаю, самі українці є європейцями”, - зазначив він.

Румунський лідер відкинув ідею уряду України про тристоронні консультації у форматі ЄС-Україна-Росія, яку уряд Миколи Азарова висунув тиждень тому після рішення про призупинення асоціації з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Водночас Кабмін доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу і Російській Федерації утворити комісію на тристоронній основі для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин; відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами Співдружності Незалежних Держав про пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження і зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”, - говориться в розпорядженні.

У свою чергу Європейський Союз не бачить можливостей підключити Росію до переговорів України і Євросоюзу про асоціацію, діалог може вестися лише на двосторонній основі, заявив, зокрема, глава Представництва ЄС в Росії Вігадас Ушацкас.

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