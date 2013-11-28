Президент Румунії назвав "дурістю" ідею тристоронніх переговорів ЄС-Україна-Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після засідання фракції Народної партії у Європарламенті, яке відбувається у Вільнюсі.

“Давайте сподіватися до останнього моменту, бо підписання угоди Україною є головною метою саміту. Подивимось, що Президент Янукович вирішить зрештою”, - сказав Президент Румунії.

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“Президент Янукович може вирішити просувати свою країну на Захід, або піти у напрямку євразійської організації. Але наскільки я знаю, самі українці є європейцями”, - зазначив він.

Румунський лідер відкинув ідею уряду України про тристоронні консультації у форматі ЄС-Україна-Росія, яку уряд Миколи Азарова висунув тиждень тому після рішення про призупинення асоціації з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Водночас Кабмін доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу і Російській Федерації утворити комісію на тристоронній основі для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин; відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами Співдружності Незалежних Держав про пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження і зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”, - говориться в розпорядженні.

У свою чергу Європейський Союз не бачить можливостей підключити Росію до переговорів України і Євросоюзу про асоціацію, діалог може вестися лише на двосторонній основі, заявив, зокрема, глава Представництва ЄС в Росії Вігадас Ушацкас.