Путін закликав ЄС погодитися на тристоронні переговори щодо України

«Я б вважав, що потрібно деполітизувати цю тему і погодитися з пропозицією президента (України Віктора) Януковича і в тристоронньому форматі як слід і докладно на ці всі теми поговорити», - заявив Володимир Путін на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Італії Енріко Летте, повідомляє РІА Новости.

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«Можна було б навіть, на мій погляд, ініціювати прямі контакти між бізнесом Росії, України та Євросоюзом, прямі контакти між бізнес-об'єднаннями, щоб ті, хто реально робить економіку, зустрілися, один з одним поговорили, розповіли про свої заклопотаності, сформулювали свої підходи та пропозиції. А ми в свою чергу прийняли б відповідні адміністративні рішення», - додав президент.