У Румунії відбудеться референдум для імпічменту президента
20:46, 16 липня 2012Світ
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У Румунії наприкінці липня відбудеться референдум з питання про імпічмент відстороненого від президентської влади Траяна Бесеску.
Басеску звинувачують в перевищенні повноважень
Тимчасово виконуючий обов'язки Президента Румунії Крін Антонеску затвердив відповідний закон, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Раніше Європейська комісія наполягала на тому, щоб результати референдуму були визнані дійсними лише за умови явки більш як 50% громадян.
Противники Т.Бесеску на чолі з румунським прем'єр-міністром Віктором Понтою звинувачують його в перевищенні повноважень при ухваленні низки політичних рішень.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня парламент Румунії на спільному засіданні обох палат проголосував за усунення з посади Президента країни Т.Бесеску.
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