У Румунії відбудеться референдум для імпічменту президента

Тимчасово виконуючий обов'язки Президента Румунії Крін Антонеску затвердив відповідний закон, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше Європейська комісія наполягала на тому, щоб результати референдуму були визнані дійсними лише за умови явки більш як 50% громадян.

Противники Т.Бесеску на чолі з румунським прем'єр-міністром Віктором Понтою звинувачують його в перевищенні повноважень при ухваленні низки політичних рішень.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня парламент Румунії на спільному засіданні обох палат проголосував за усунення з посади Президента країни Т.Бесеску.