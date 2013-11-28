Баррозу і Ромпей проводять зустріч з Януковичем у Вільнюсі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам євродепутат, віце-президент Європейської народної партії Яцек Саріуш-Вольський.

За його словами, на зустрічі фракції Народної партії у Вільнюсі, в якій взяли участь Баррозу та ван Ромпей, а також 6 Президентів та прем'єр-міністрів країн ЄС, головним питанням була Україна і Угода про асоціацію.

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“Тон нашої дискусії був радше песимістичним, хоча пропозиція Євросоюзу щодо Угоди про асоціацію лежить на столі”, - сказав Саріуш-Вольський. “Ми обговорили те, що буде після Вільнюса, і також, що нам робити з російським тиском, бо, як виглядає, не буде підписання угоди з Україною”.

За його словами, зараз існують три сценарії розвитку подій. Перший - “якимсь дивом” Угоду про асоціацію буде підписано, другий сценарій - Україна буде рівновіддаленою між Євросоюзом і Митним союзом, “тоді Угоду про асоціацію будемо підписувати з новим Президентом після 2015 року, з Президентом, який матиме сильну демократичну легітимність”, зазначив євродепутат. Третім сценарієм, на його думку, є “найгірший варіант - Україна приєднується до Митного союзу”.

Другий сценарій є найбільш імовірним, додав він.

***ЄНП є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 74 партій-членів з 39 країн, 13 голів країн-членів ЄС та 4 голів країн, які не є членами ЄС, 13 членів Європейської комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.

Членами ЄНП з України є “Батьківщина”, УДАР і Народний рух.