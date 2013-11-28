Янукович прибув до Вільнюса

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на українську делегацію.

В офіційній програмі Януковича, окрім участі в саміті, не значаться ніякі двосторонні зустрічі, проте напередодні представник уряду Німеччини заявив про можливість бесіди канцлера Ангели Меркель з українським президентом. Як повідомляє агентство з посиланням на дипломатичні джерела у Вільнюсі, така зустріч дійсно запланована, причому за ініціативою німецької сторони. За словами джерел, швидше за все, вона відбудеться у п'ятницю.

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Київ мав підписати угоду про асоціацію з ЄС на цьому саміті, проте за лічені дні до його початку кабінет міністрів прийняв рішення призупинити підготовку підписання, мотивувавши це необхідністю врегулювати питання торговельно-економічних відносин з Росією, які опинилися під загрозою серйозних ускладнень через можливе створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Представники Євросоюзу за останні дні не раз висловлювали надію, що Україна змінить своє рішення щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. У четвер у Вільнюсі єврокомісар Штефан Фюле підтвердив, що "пропозиція, як і раніше, на столі. Угода про асоціацію готова до підписання, як тільки того захоче Україна".

Перший віце-прем'єр українського уряду Сергій Арбузов в четвер у Вільнюсі заявив, що Україна не зверне зі шляху євроінтеграції, і це питання буде обговорюватися далі, щоб врахувати всі ризики і запобігти можливим негативним наслідкам.