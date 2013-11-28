Зустріч Януковича з лідерами ЄС завершилася
20:18, 28 листопада 2013Політика
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Голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу і голова Європейської ради Херман ван Ромпей після зустрічі з президентом України Віктором Януковичем прибули до місця проведення саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі
Янукович поговорив с Баррозу і Ромпеєм / Фото president.gov.ua
Вони не стали відповідати на запитання журналістів про зустріч з українським лідером, повідомляє РІА Новости.
Сам Янукович поки не з'явився в Палаці правителів Великого князівства Литовського, де з хвилини на хвилину має розпочатися саміт.
Раніше про факт зустрічі Януковича з керівництвом ЄС повідомила прес-служба українського президента, не вказавши ніяких подробиць.
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