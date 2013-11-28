Зустріч Януковича з лідерами ЄС завершилася

Вони не стали відповідати на запитання журналістів про зустріч з українським лідером, повідомляє РІА Новости.

Сам Янукович поки не з'явився в Палаці правителів Великого князівства Литовського, де з хвилини на хвилину має розпочатися саміт.

Раніше про факт зустрічі Януковича з керівництвом ЄС повідомила прес-служба українського президента, не вказавши ніяких подробиць.