МЗС Литви та Швеції засудили розгін Євромайдану
11:44, 30 листопада 2013Політика
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Міністри написали про своє занепокоєння в Твіттері.
Литва засудила розгін Євромайдану
Використання грубої сили проти демонстрантів на Майдані Незалежності було засуджено представниками двох європейських держав - Литви та Швеції, пише Українська Правда.
Про це йдеться у заяві глави Міністерства закордонних справ Литви Лінаса Лінкевічуса, яку він зробив у своєму Твітері.
"Засуджую побиття мирних демонстрантів у Києві на Майдані Незалежності. Використання грубої сили неприйнятно", - написав він.
Більдт слідкує за розвитком подій
У свою чергу глава МЗС Швеції Карл Більдт також засудив розгін Євромайдану.
"Репресії проти проявів про-ЄС у Києві є досить тривожними. Ми стежимо за подіями", - написав він на своєму Твітері.
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