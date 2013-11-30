МЗС Литви та Швеції засудили розгін Євромайдану

Використання грубої сили проти демонстрантів на Майдані Незалежності було засуджено представниками двох європейських держав - Литви та Швеції, пише Українська Правда.

Про це йдеться у заяві глави Міністерства закордонних справ Литви Лінаса Лінкевічуса, яку він зробив у своєму Твітері.

"Засуджую побиття мирних демонстрантів у Києві на Майдані Незалежності. Використання грубої сили неприйнятно", - написав він.

У свою чергу глава МЗС Швеції Карл Більдт також засудив розгін Євромайдану.

"Репресії проти проявів про-ЄС у Києві є досить тривожними. Ми стежимо за подіями", - написав він на своєму Твітері.

Раніше розгін Євромайдану засудив посол США.