Під час розгону Євромайдану затримали поляків

Серед затриманих під час розгону Євромайдану є двоє громадян Польщі. Про це повідомляє ТСН з посиланням на польське радіо Jedynka.

Польські ЗМІ пишуть, що проти учасників акції протесту на Майдані Незалежності застосували силу працівники спецпідрозділів, яких було вдвічі більше демонстрантів.

"За словами організаторів, були затримані десятки людей. Багато з них отримали поранення. Серед них два поляки. Після цього центром міста курсують патрулі міліції, які зупиняють демонстрантів, яким вдалося сховатися. Зараз Майдан Незалежності оточений щільним кордоном міліції", - передає радіо Jedynka.