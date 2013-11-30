Посол США засудив розгін «Беркутом» Євромайдану

Про це він написав у своєму Твіттері, на прохання прокоментувати рішення влади розігнати мітинг, пише "Українська правда".

"Поки працюю над тим, щоб зрозуміти, що сталося, але звичайно засуджую застосування сили проти мирного зібрання. Потім ще скажу більше", - написав посол.

Напередодні у п’ятницю Пайєтт закликав владу не застосовувати силу проти мітингу і попередив про серйозні наслідки для двосторонніх стосунків в разі розгону євромайдану.

"Для Сполучених Штатів свобода висловлювання і свобода слова, і свобода преси — фундаментальні принципи. Ми постійно повторюємо, що це наш найвищий пріоритет. Повага до цих цінностей — одна з основ наших стратегічних двосторонніх взаємин. Відхід від цих принципів матиме серйозні наслідки", - заявив тоді він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку "Беркут" розігнав мітингувальників Євромайдану (відео). Зараз Весь Майдан Незалежності оточений металевим парканом по периметру. Бійці "Беркуту"зайняли майже усю площу навколо стели Незалежності.