МЗС відкликало зі Стамбула генконсула, який критикував розгін Євромайдану

Про це генконсул написав у Фейсбуці, процитувавши повідомлення від міністра закордонних справ України Леоніда Кожари.

«Повідомляю, що Ваше закордонне відрядження на посаді Генерального консула України в Стамбулі завершено. Прошу здійснити необхідні формальності та прибути в Україну до 7 грудня цього року»,- процитував Яременко і написав: «Додому!!! Розпакувати речі і на Майдан!!! А далі - шукати роботу!».

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Як повідомлялося у ЗМІ, після жорсткого розгону у суботу вранці студентської акції на підтримку Євроінтеграції український дипломат написав у соцмережі: «Мирну демонстрацію не розганяли, а ліквідували, попередньо оточивши і позбавивши мирних цивільних можливості врятуватися. Так діють карателі і окупанти, так діяли фашисти».