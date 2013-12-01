Міністр МВС розповів свою версію розгону Євромайдану (відео)
30 листопада після дев'ятої години вечора міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко разом з міністром закордонних справ Леонідом Кожарою зустрілися з дипломатами західних країн
Як повідомляє ТСН, на зустрічі були посол ЄС в країні Ян Томбінський та посол США Джефрі Пайєтт.
Міністерство внутрішніх справ розповсюдило інформацію з цієї зустрічі, на який очільник вперше виклав свою версію подій.
За словами Захарченка, офіційні представники Євромайдану запевнили у завершені своїх акцій, а на площі тим часом залишились особи, які заважали роботі служб міста.
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"Офіційно самі організатори цих акцій заявили, і про це каже зараз керівник міліції, і ми про це знаємо, бо всі чули і дивилися по тих подіях. З вечора заявили, що акції у них закінчились, вони розходяться. Та група осіб, які залишились на Майдані, їм запропонували перейти в любе інше місце на території міста Києва, на любий майдан – хоч напроти, хоч на ту площу, де зараз вони знаходяться і таке решта. Але ж вони на це не пішли", - каже Захарченко.
Нагадаємо, голова київської міліції Валерій Коряк взяв на себе відповідальність за силовий розгін Євромайдану вночі і заявив про готовність піти у відставку.