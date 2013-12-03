Протестувальники назвали основні вимоги - опитування

Про це свідчать дані опитування, яке проведене Інститутом Горшеніна серед учасників мітингу на Майдані Незалежності в м. Києві.

Так, у відповідь на питання «Чому Ви зараз на Майдані , і проти чого Ви протестуєте?» , 55,9% опитаних заявило , що виступають за відставку Президента та уряду, 27,9% - за підписання угоди про Асоціацію з ЄС , 18% - за право на гідне життя в нормальній країні, 11,7% - для захисту своїх дітей (проти силових дій).

За цим йдуть варіанти відповідей«це мій громадянський обов'язок» (8,1 %) , «за майбутнє наших дітей» (4,5 %) і «підтримую опозицію» (0,9%). Вагалися з відповіддю 0,9% опитаних.

При цьому половина опитанихна Майдані (50,5 %) мешкає в м. Києві. Далі, в міру спадання, слідують Львівська область - 11,7% респондентів , Київська - 9,9% , Черкаська - 5,4%, Івано- Франківська - 4,5% і Хмельницька - 3,6%. Частка представників інших областей , серед опитаних , склала менше 3%.

Експерти Інституту Горшеніна зазначають, що отримані дані показують радикалізацію протесту, і , незважаючи на сильні проєвропейські настрої, акценти зміщуються до політичних вимог .

Вуличне опитування «Україна сьогодні» було проведене Інститутом Горшеніна 2 грудня 2013 серед учасників мітингу на Майдані Незалежності в м. Києві. Всього методом випадкового відбору було опитано 538 осіб .