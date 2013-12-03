Пікет АП триватиме, допоки не будуть виконані вимоги Євромайдану - Яценюк

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що пікет під Адміністрацією Президента триватиме, доки не будуть виконані вимоги протестувальників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це він заявив пікетувальникам біля АП.

«Пікет під Адміністрацією Президента триватиме, доки вимоги не будуть виконані», - підкреслив він.

«Кожного дня о 8-й ранку доносимо до Віктора Януковича нашу ключову вимогу: указ про відставку Азарова і дострокові президентські й парламентські вибори», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що Президент «має скасувати свій візит до Китаю і повинен бути в країні». «У країні політична і економічна криза. Януковичу не вдасться сховатися від вирішення цієї кризи», - заявив Яценюк.

Як повідомлялося, лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Віталій Кличко побували в Адміністрації Президента. За словами Яценюка, на будівлі висить табличка «ремонтні роботи», а в Адміністрації Президента нікого немає, окрім охорони.

Учасники Євромайдану сьогодні вдень вирушили з головної площі столиці до Адміністрації Президента, щоб вимагати від Януковича відправити свої указом уряд Миколи Азарова у відставку.

Лідери опозиції закликали мітингувальників повністю заблокувати всі входи та виходи до Адміністрації Президента.

На даний момент виставлено пікети мітингувальників, які блокують рух автотранспорту до Адміністрації Президента.

Тим часом більшість мітингувальників звільнили вулиці поблизу АП та повернулися на Майдан Незалежності. Наразі там, за даними міліції, в акції беруть участь понад 10 тис. осіб.