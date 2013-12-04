Держбюджет-2014 можуть не ухвалити в грудні - Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключає, що державний бюджет на 2014 рік не буде ухвалений в грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав на брифінгу.

Він зазначив, що “всі строки розгляду бюджету на 2014 рік пройшли”.

“Я не виключаю, що може доведеться перший місяць 2014 року, бо я бачу що на сьогоднішній день ще бюджету немає, фінансувати по першому місяцю 2013 року”, - сказав голова ВР.

Рибак зазначив, що на сьогодні проект бюджету на 2014 рік готовий “на 95-97%”, але є позиції “цифри, на базі яких проводяться розрахунки, тому я думаю, що десь в 20 числах узгодять ці цифри і бюджет тоді вони представлять у Верховну Раду, повністю узгоджений по всіх цифрах”.