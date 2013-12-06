Азаров звинуватив ЗМІ у "перекручуванні дійсності" протестів в Україні

В інформаційному просторі створився абсолютно непропорційний перекіс у висвітленні останніх подій в Україні.

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на своїй сторінці Facebook.

«Скрізь домінує тільки одна точка зору, і це є спотворенням дійсності, далеко від демократії. І, зрозуміло, не має жодного стосунку до реальних європейських цінностей, де визнається Конституція, Закони і виконання їх є основою і розвитку добробуту суспільства», - зазначив Азаров.

Він додав, що це «дивні європейські цінності у тих, хто блокує будівлю уряду, виламує двері, розбиває вікна, ланцюгами розбиває голови правоохоронців».

«Ми об'єктивно розберемося з усіма, хто порушує Закон. І з тими, хто при владі, і з тими, хто зараз опонує владі», - додав прем'єр.

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Нагадаємо, 30 листопада вночі бійці «Беркута» жорстоко розігнали Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько 4 години ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із скривавленими обличчями. 35 учасників акції було затримано, 35 побитих учасників акції звернулися до лікарів за допомогою.

Це викликало обурення громадян і зібрало багатотисячні масові акції протесту в Києві та інших містах держави. Проте 1 грудня провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали сотні учасників акції протесту і правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук спецпризначенців постраждали більш як 50 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.