Президент ЄНП: українська влада погано розуміє європейські цінності

“Українська влада погано розуміє європейські цінності та обрала шлях політики сили, яка нагадує часи до Помаранчевої революції”, - йдеться у переданій УНІАН заяві президента Європейської народної партії (ЄНП) Вільфреда МАРТЕНСА щодо відмови української влади надати дозвіл колишньому прем’єр-міністру України та лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО здійснити поїздку до Брюсселя на запрошення ЄНП.

«Я дуже розчарований рішенням української влади заборонити візит Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя, але я також зовсім не здивований таким розвитком подій, адже він є ще одним підтвердженням висловленої ЄНП критики щодо ескалації авторитарної практики чинної адміністрації”, - підкреслив В.МАРТЕНС.

Він наголосив, що “без упередженого ставлення до слідчого процесу, зрозуміло, що українська влада погано розуміє європейські цінності та обрала шлях політики сили, яка нагадує часи до Помаранчевої революції”.

Від імені ЄНП В.МАРТЕНС знову запропонував свою повну підтримку і солідарність Ю.ТИМОШЕНКО. “Я чекаю на зустріч з нею найближчим часом”, - підкреслив президент ЄНП.

Як відомо, «Батьківщина» є членом-спостерігачем ЄНП.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО у можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема, з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ та керівництвом ЄНП.

За інформацією Відділу зв’язків зі ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.