Країни МС можуть самостійно вводити мита у торгівлі з Україною - джерело

Вища Євразійська економічна рада на рівні президентів країн Митного союзу ухвалила рішення, яке дає право кожному з членів МС (Росія, Білорусь, Казахстан) самостійно ухвалювати рішення про введення захисних заходів стосовно України, у тому числі і у вигляді мит, якщо її участь у зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом завдаватиме збитку чи зможе завдати збитку промисловості цієї країни.

Читайте також: Завтра Лукашенко, Путін і Назарбаєв обговорять розширення Митного союзу

Як повідомило УНІАН джерело, знайоме з результатами останнього засідання Вищої економради, відповідне рішення було ухвалене президентами Росії, Казахстану і Білорусі на засіданні 24 жовтня в Мінську.

“Рішення, яке було прийнято, полягає в тому, що кожна з країн Митного союзу фактично отримала право вводити захисні заходи, якщо буде така необхідність. Тобто зараз для введення мит не потрібно буде спільне рішення у рамках Митного союзу. Кожна країна – член МС зможе ухвалювати рішення самостійно”, - відзначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, Росія заявила про можливість скасування режиму вільної торгівлі з Україною (що означає введення захисних мит) після підписання Україною Угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом.

Від Казахстану і Білорусі подібних заяв не звучало.

Нагадаємо, згідно з Додатком №6 до Договору про ЗВТ СНД, «у разі, якщо участь однієї із Сторін в угоді, передбаченій пунктом 1 статті 18, веде до зростання імпорту з такої Сторони у таких обсягах, які завдають збитку або загрожують завдати збитку промисловості Митного союзу, то держави – учасники Митного союзу без збитку для застосування статей 8 і 9 цього Договору після проведення відповідних консультацій Сторонами залишають за собою право ввести мита стосовно імпорту відповідних товарів з такої першої Сторони у розмірі ставки режиму найбільшого сприяння».