СБУ відкрила провадження за фактом закликів до насильницького повалення влади

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом закликів до насильницького повалення державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-центру СБУ, кримінальне провадження за ст.109 Кримінального кодексу України відкрито «у зв`язку із сьогоднішніми закликами окремих політиків до насильницької зміни влади». Кримінальне провадження внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

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