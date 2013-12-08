СБУ відкрила провадження за фактом закликів до насильницького повалення влади

16:22, 08 грудня 2013
Політика
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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом закликів до насильницького повалення державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-центру СБУ, кримінальне провадження за ст.109 Кримінального кодексу України відкрито «у зв`язку із сьогоднішніми закликами окремих політиків до насильницької зміни влади».

Кримінальне провадження внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

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