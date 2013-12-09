УДО спростовує причетність свого співробітника до провокування міліціонерів

Про це йдеться у повідомленні прес-служби УДО, текст якого передано УНІАН.

«Управління державної охорони України офіційно заявляє, що військовослужбовці державного правоохоронного органу спеціального призначенння додержуються вимог законодавства та військових статутів, виконуючи службові обов`язки із охорони інституції центральних органів державної влади та гарантування безпеки посадових осіб України», - наголосили в УДО.

В Управлінні державної охорони звернулись до редакторів засобів масової інформації «уважніше ставитися до матеріалів своїх авторів з тим, щоб не допускати перекручення фактів й прикрих помилок при інформуванні громадськості».

«Управління державної охорони України закликає всіх громадян України не перешкоджати нормальному функціонуванню органів державної влади України та не порушувати громадський порядок», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники Народного віча затримали працівника УДО, який, за їхньою інформацією, вчиняв провокативні дії стосовно працівників міліції на вулиці Липській.

Під час затримання у чоловіка виявили посвідчення капітана УДО, а також була вилучили табельну зброю. До них підійшли народні депутати, які продемонстрували всім посвідчення затриманого, що підтверджує, що він є працівником УДО.

За інформацією мітингувальників, затриманий також проводив відеозйомку свого конфлікту з міліціонерами.

Мітингувальники також заявили, що для документування дій працівника УДО викликали наряд міліції, який доставив його до Печерського райвідділу.

Пізніше міліція заявила, що ні зброї, ні посвідчення співробітника УДО не було, щоправда потім уточнила, що таки посвідчення є, і воно справжнє.