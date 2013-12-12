Євромайдан планує виконати розпорядження СЕС до кінця дня

Сьогодні на столичному Євромайдані вирішили провести прибирання, яке назвали «чистим четвергом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат, комендант Євромайдану Степан Кубів.

За його словами, «завдання стоїть прибрати кожному своє робоче місце, прибрати біля наметів, вивезти сміття з Майдану».

Кубів наголосив, що відновлено барикади, і вони стали ще «міцнішими, не бояться машин МНС».

Як сказав комендант, санепідемстанція «дала нам певні рекомендації щодо дезинфекціювання, щодо зміни харчових комплексів, щодо зміни вітамінної бази і щодо зміни відповідних ліків». «Ми якраз сьогодні до кінця дня виконаємо її розпорядження», - додав Кубів.

За словами депутата, також найближчим часом буде проведено дезинфекцію речей.