Євромайдан врятував імідж України у світі - експерт

Директор Міжнародного інституту демократій, голова правління центру соціологічних та політичних досліджень “Соціовимір” Сергій Таран вважає, що Євромайдан врятував імідж України у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами Тарана, одним із незаперечних позитивних наслідків Майдану є те, що світ почав чітко розрізняти українську владу та українців.

“До того, як почався Майдан, у світі писали, що Україна відмовилась від євроінтеграції, а коли Майдан почався, то почали писати, що Янукович відмовився від євроінтеграції, але українці хочуть євроінтеграції. Це дуже серйозно врятувало імідж України і серйозно зіпсувало імідж влади”, - сказав Таран.

За словами експерта, якщо українська влада поміняється, то європейська спільнота буде готова одразу підписати Угоду про асоціацію з Україною, без жодних заперечень і дискусій.

На його думку, такої потужної підтримки української євроінтеграції з Європи досі не було.

Таран зазначив, що режиму Президента Віктора Януковича буде важко легітимізуватися, «якщо він зможе проіснувати до 2015 року і будуть президентські вибори». За його словами, Янукович дуже зацікавлений в допомозі Росії у легітимізації президентських виборів 2015 року. “Янукович розуміє, що при нинішній системі просто так президентські вибори 2015 року він не виграє, треба щось міняти - або правила гри, або влаштовувати фальсифікації, або змінювати окремих кандидатів. Ці механізми зараз відпрацьовуються. І в Януковича одна проблема - яким чином легітимізувати такий прихід до влади в 2015 році”, - сказав Таран.

Він зауважив, що в цьому питанні Янукович сподівався на підтримку Росії. “Це власне, ті гарантії, які йому може дати тільки Росія, тому що європейська спільнота, саме собою розуміється, такі гарантії дати не може”, - додав експерт.

На переконання Тарана, Євромайдан змушує Януковича робити кроки, які цю легітимізацію звели б фактично нанівець.