Італійців просять утриматися від поїздок в Україну

Про це йдеться в повідомленні італійського зовнішньополітичного відомства, пише РІА Новости.

"Більше трьох тижнів в Києві та великих містах по всій західній Україні тривають масові маніфестації та акції протесту. Нові виступи заплановані також на найближчі дні. Центр столиці і ряд площ залишаються окупованими демонстрантами, що створює серйозні проблеми для руху", - наголошується в повідомленні.

"Беручи до уваги ситуацію, що склалася, а також останні події в державній політиці країни, зокрема, недавні інциденти, пропонується відкласти на деякий час подорожі до Києва, а також в міста на заході України, найбільше охоплені протестами", - зазначено в документі.