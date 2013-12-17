Руслана приїхала на допит в Генпрокуратуру

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Приїхала в слідче управління ГПУ на Борисоглібську, 18. Чекаю, про всяк випадок, на адвоката", - написала співачка.

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"Вже зайшли. Кабінет 308. Слідчий з прокуратури Пивоваренко Юрій Миколайович. Усміхнений і привітний. Сашу (чоловіка Руслани Олександра Ксенофонтова - УНІАН) попросили почекати за дверима", - додала вона трохи згодом.

Як повідомляли українські ЗМІ, Руслану викликали на допит в якості свідка у справі про розгон Євромайдану зранку 30 листопада.