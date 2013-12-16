Попова викликали на допит в ГПУ для надання додаткових пояснень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

“Його викликали сьогодні для надання додаткових пояснень”, - сказали у прес-службі.

На тему: Попов на допиті сказав, що виконував розпорядження Клюєва - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада бійці "Беркута" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступникові секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальникові київської міліції Валерію Коряку і заступникові начальника київської міліції Петру Федчуку.

Президент України Віктор Янукович усунув з посад заступника секретаря РНБО Сівковича і голову КМДА Попова.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова. Згідно з цими документами, Попов і Сівкович нібито на допитах заявили, що у своїх діях в ніч на 30 листопада керувалися вказівками секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Раніше опозиційні політики заявляли, що саме Клюєв організував і керував розгоном Євромайдану.