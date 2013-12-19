Експерт: місце Попова швидше за все займе Голубченко

Зокрема, йдеться про першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка. Так вважає політолог Микола Михальченко.

«На даний момент ходять різні чутки про те, хто стане головою київської виконавчої влади, якщо не повернеться Олександр Попов. Однак у цій ситуації необхідно думати не про політичну доцільність, а про господарську та економічну. У ситуації, коли центр міста фактично перекритий через масові акцій, коли насувається зима і пов'язані з нею стандартні проблеми з транспортом та опаленням, коней на переправі краще не міняти. Якщо КМДА очолить стороння людина, вона почне формувати свою команду, всім їм знадобиться час, щоб розібратися в ситуації. Розумніше залишити теперішню команду, призначивши її «капітаном» Анатолія Голубченка. У нього чи не найбільший досвід господарської та керівної роботи, порівняно з усіма іншими міськими чиновниками, багато в чому завдяки йому комунальні служби міста і сьогодні ефективно працюють», – зазначив експерт.

На його думку, в Адміністрації Президента, де готуються укази про призначення високопоставлених чиновників, у тому числі і голови КМДА, також прекрасно розуміють всі ці фактори.

«Якщо Олександр Попов з якоїсь причини не повернеться на посаду голови Київміськдержадміністрації, швидше за все, його місце займе Анатолій Голубченко», – наголосив Микола Михальченко.

Як раніше повідомлялося в ЗМІ, Анатолій Голубченко виконуватиме обов'язки голови Київської міськадміністрації, поки Олександр Попов відсторонений від посади. Як повідомляє прес-служба КМДА, у понеділок Голубченко вже провів апаратну нараду із заступниками голови міськдержадміністрації, керівниками районів, директорами департаментів, комунальних підприємств столиці стосовно забезпечення життєдіяльності міста.