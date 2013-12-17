Поки Попова допитують, обов'язки голови КМДА виконуватиме Голубченко

Як повідомляє прес-служба КМДА, у понеділок Голубченко вже провів апаратну нараду із заступниками голови міськдержадміністрації, керівниками районів, директорами департаментів, комунальних підприємств столиці щодо забезпечення життєдіяльності міста, повідомляє Українська правда.

Як відомо, Попов відсторонений від посади голови КМДА на час проведення розслідування у справі про розгін мирного мітингу на Майдані Незалежності 30 листопада.