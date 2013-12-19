В ПР вважють, що проект бюджету-2014 може бути прийнятий після 15 січня

«Зараз розглядає комітет, потім — перше читання. Якщо ми говоримо про всіх депутатів, то їм потрібен час. Можна прийняти бюджет без зауважень просто зараз, але це було б неправильно», - сказав Лук‘янов.

Відповідаючи на запитання УНІАН про позицію фракції щодо розгляду проекту бюджету на 2014 рік, він сказав: «На фракції ми обговорювали це питання, і хотіли б мати більше часу, щоб розглянути (проект бюджету — УНІАН) після нового року».

Водночас, Лук‘янов не виключив й іншого розвитку подій: «Але сесійний зал може ухвалити будь-яке рішення за 2-3 години. Подивимося, яке буде рішення. Поки ми послухаємо презентацію, перше читання, депутати зможуть попрацювати й вже після 15 січня, на наступному пленарному тижні прийняти документ».

Крім того, він прокоментував УНІАН питання про новий вид податків, запропонованих вчора депутатами-регіоналами, зокрема, податок на нежитлову нерухомість. «Податок на нежитлову нерухомість ми не готові приймати, і в проекті бюджету його немає. Зрозуміло, що десь податки з'являтимуться, десь корегуватимуться. Проте на цей рік ми залишаємо норму відсутності ПДВ на експорт зерна, тобто, його не нараховують і не відшкодовують. ПДВ залишається лише на внутрішньому зерновому ринку», - сказав Лук‘янов.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада планує сьогодні розглянути законопроект про держбюджет України на 2014 рік, згідно з яким прогнозується інфляція на рівні 4,3% і зростання ВВП - 3%, номінальний ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, прибуткова частина зведеного держбюджету - 498,9 млрд грн, загальний фонд держбюджету - 389,7 млрд грн, дефіцит бюджету на рівні 59,5 млрд грн і держбогр на рівні 35% від ВВП. Передбачається, що Пенсійний фонд отримає з бюджету 87,4 млрд грн.

Прогнозується дохід від приватизації 17 млрд грн. Також НАК “Нафтогаз” на покриття різниці в тарифах передбачається виділити 14,9 млрд грн.