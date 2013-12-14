Попов на допиті сказав, що виконував розпорядження Клюєва - ЗМІ

У Генеральній прокуратурі України у п'ятницю, 13 грудня, начальником слідчого управління ГПУ, а також його заступником були проведені допити голови КМДА Олександра Попова, начальника київської міліції Валерія Коряка і заступник секретаря РНБО Володимира Сівковича, у яких були взяті свідчення про події 29-30 листопада.

Свідчення давалися чиновниками саме в такому порядку. Потім була проведена очна ставка між підслідними.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела в ГПУ.

За інформацією видання, Попов повідомив слідству, що 29 листопада вранці йому зателефонував секретар РНБО Андрій Клюєв і поцікавився ступенем готовності ялинки, яку повинні були встановити на Майдані Незалежності. Попов повідомив йому, що все йде за планом. Клюєв зажадав встановити ялинку сьогодні ж, а також повідомив Попову, що всі подальші вказівки йому дасть заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.

В кінці робочого дня Сівкович прибув в кабінет до Попова для оперативного реагування на ситуацію і пробув там майже до 4 годин ранку.

Крім того, в кабінеті голови КМДА перебували ще шість народних депутатів з фракції Партії регіонів. Джерело ZN.UA назвало лише три прізвища - Ельбрус Тедеєв, Нестор Шуфрич та Олександр Єгоров.

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Пізно ввечері, за словами Попова, знову передзвонив Клюєв, бажаючи переконатися, що всі команди для встановлення ялинки Попов віддав і Михайло Кучук (заступник голови КМДА - ред.) готується до встановлення ялинки зі своїми службами.

Ближче до четвертої години Сівкович віддав команду: "Пора готувати техніку до завезення"

Після цього Попов і Сівкович окремо виїхали з будівлі КМДА та прибули в кабінет до начальника київської міліції Коряка.

Під час спілкування зі слідчим Попов повідомив, що за діями комунальників і "Беркута" на Майдані вони спостерігали, дивлячись в монітор відеоспостереження, куди транслювалася інформація з камер. Але камери, за словами Попова, перебували далеко від місця подій, і насильства не було видно. Потім він поїхав додому. І лише вдома став отримувати дзвінки з описом кривавих подій.

У свою чергу Коряк дав свідчення слідству, що йому зателефонував міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і наказав виконувати всі команди Сівковича.

Сівкович, в свою чергу, як повідомляє джерело видання, прізвище Клюєва під час допиту жодного разу не назвав.