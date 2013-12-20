Янукович, Кравчук, Кучма та Ющенко беруть участь у молебні на Володимирській гірці

10:46, 20 грудня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович бере участь у подячному молебні, який відбувається на Володимирській гірці в Києві біля пам’ятника святому рівноапостольному великому князю Володимиру.  

Янукович і три екс-президенти беруть участь у молебні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

У заході також беруть участь президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко.

Захід транслює в прямому ефірі Перший національний телеканал.

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