Янукович, Кравчук, Кучма та Ющенко беруть участь у молебні на Володимирській гірці

Президент України Віктор Янукович бере участь у подячному молебні, який відбувається на Володимирській гірці в Києві біля пам’ятника святому рівноапостольному великому князю Володимиру.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента. У заході також беруть участь президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко. Захід транслює в прямому ефірі Перший національний телеканал.

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